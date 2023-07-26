انت الان تتابع ماكدونالدز تنظم حملة التبرع بالدم.. متبرع واحد بالدم يستطيع إنقاذ حياة 3 أشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

نظّمت شركة ماكدونالدز السعودية بالمنطقة الغربية والجنوبية وتبوك، بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة؛ حملةً للتبرُّع بالدم في مقرها الرئيسي في جدة.

حيث دعت جميع موظفيها، بالإضافة إلى العديد من مسؤولي الإدارة العليا لإتاحة الفرصة لهم للتطوع والتبرع بالدم، للمشاركة في هذا العمل الخيري تحت مظلّة مبادرة "انشر الخير" والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع.

تسعى هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتقدير المتبرعين ومساهمتهم في إنقاذ حياة آخرين. التبرع بالدم له فوائد عدة على صحة المتبرع، ويساهم في مساعدة المنشآت الصحية والكوادر الطبية لإنقاذ المرضى والمحتاجين، بإذن الله، وهو هدف سامٍ وعظيم.

وتشكر ماكدونالدز إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة، على تواجدهم وتوفير الطاقم الطبي، وكافة التجهيزات، واللوازم الطبية من أجل الفحص والتبرع.

قال محمد علي رضا، نائب المدير العام لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة، ماكدونالدز المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك: "نعرب عن خالص تقديرنا لموظّفي ماكدونالدز الاستثنائيين الذين تبنّوا حملتنا الأخيرة للتبرع بالدم. يدلّ تفانيهم على التزامهم الخالص بدعم مجتمعاتنا بشكل فعال، ونسعى دائمًا لإتاحة فرص لموظّفينا للمشاركة في مبادرات "انشر الخير".

تأسست شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة في عام 1994، وكان أول فرع في حي الحمراء بجدة، واليوم تفتخر شركة ماكدونالدز بخدمة عملائها في أكثر من ١٥٠ فرعًا حول المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية، وكذلك تبوك.

نبذة عن ماكدونالدز المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك: