انت الان تتابع تخصصي الطائف ينهي معاناة مريضة خمسينية من زيادة مفرطة في الوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أنهت وحدةُ جراحات السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، معاناةَ مريضة بالعقد الخامس من عمرها من زيادة بالوزن بلغت أكثر من 124 كجم، مع صعوبة في إجراء تدخل جراحي لمساعدتها على إنقاص وزنها، بسبب أن المريضة تعاني من ارتجاع شديد بالمريء، وارتفاع بحموضة المعدة، إضافة إلى فتاق كبير بالحجاب الحاجز، ووجود زوائد لحمية متعددة بالمعدة تجاوز عددها أكثر من ١٠٠ زائدة لحمية تم اكتشافها عن طريق إجراء منظار المعدة للمريضة.

وقرّر فريقُ جراحات السمنة بالمستشفى إجراءَ عملية باستخدام المنظار الجراحي لإصلاح فتق الحجاب الحاجز لعلاج الارتجاع وحموضة المعدة، كما تم إجراء تكميم للمعدة للتخلص من الوزن الزائد، وكانت الزوائد اللحمية في الجزء المستأصل من المعدة.

كما تم إجراء منظار هضمي للمعدة في نفس العملية بعد الانتهاء من الجراحة داخل غرفة العمليات؛ للتأكد من استئصال جميع الزوائد اللحمية بالمعدة، واستغرقت العملية 3 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأكدت إدارة المستشفى أن المريضة خرجت بعد التنويم والاطمئنان عليها وهي بصحة جيدة، وتخضع للمتابعة والمراجعات الدقيقة من قبل الفريق الطبي بالعيادات الخارجية.