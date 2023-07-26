ترحيب أمريكي ببدء معالجة مخاطر ناقلة "صافر" وتفادي الكارثة البيئية

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محمد بن مسعود - الدمام - رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية ببدء الأمم المتحدة بتنفيذ خطّتها لمنع تسرب النفط من ناقلة النفط "صافر" وتفادي وقوع كارثة بيئية بحريّة تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، اليوم، إن بلاده ستواصل تقديم الدعم للأمم المتحدة في تنفيذها للمشروع.

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