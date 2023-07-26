انت الان تتابع مفتي المملكة يتسلّم تقرير هيئة كبار العلماء عن موسم الحج وينوّه بحجم الجهود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 2:16 مساءً

تسلم المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، تقرير إنجازات وعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في الطائف وموسم الحج للعام 1444هـ، من مدير الشؤون الإعلامية بالرئاسة أنس بن محمد البراهيم. ونوّه مفتي المملكة إلى الإنجازات التي حقّقتها الإدارة في إبراز رسالة الإفتاء في خدمة ضيوف الرحمن، كما حثّ على الاستمرار والجدّ والاجتهاد في العمل. من جهة أخرى تسلّم نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام، الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، تقرير إنجازات وعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في الطائف وموسم الحج للعام ١٤٤٤، من مدير الشؤون الإعلامية بالرئاسة أنس بن محمد البراهيم، منوهًا إلى التقرير وما حقّقته الإدارة من نتائج وأرقام تعزّز العمل الإعلامي في الرئاسة.

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