انت الان تتابع بعد حرمان من الحركة لـ8 أشهر.. إنهاء معاناة "أربعيني" مصاب بسمنة مفرطة في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجح فريق جراحة السمنة والبدانة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 44 عاماً، وهو مصاب بسمنة مفرطة تسببت في منعه من الحركة لمدة 8 أشهر.

وقالت "صحة جازان": المريض حُوّل من العناية المركزة بمستشفى صامطة لمركز جراحات السمنة، وكان يعاني من مشكلات في التنفس ومتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، ويعتمد على جهاز CPAP على مدار الساعة.

وأوضحت أن فريق السمنة قام بإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية اللازمة، وعمل خطة علاجية محكمة مكونة من أربع مراحل مع الفرق الطبية بالمركز لعلاج شملت تحسين الوضع النفسي للمريض، حيث كان يعاني من أعراض يأس واكتئاب شديدين والبدء فالعلاج الباطني لتحسين وظائف القلب والرئة واستبعاد وجود أي أمراض في الغدد قد تكون مسببة للسمنة، وعمل حمية غذائية لإنقاص وزن المريض لتقليل الصعوبات والمخاطر أثناء وبعد العملية، إذ تم إنقاص وزن المريض من 320 إلى 230 كيلوجرامًا، مما أدى لتحسن وظائف القلب والرئة وغيرها من الإجراءات التي يحتاجها المريض في مثل هذه الحالة.

وأضافت أن المريض خضع لعملية تكميم للمعدة تكللت بالنجاح، ونُقِل من غرفة العمليات للعناية المركزة، حيث تم رفع جهاز التنفس الصناعي حسب الخطة المعدة دون أي مضاعفات، ووضعت له خطة علاجية تضمنت العلاج الغذائي والتدرج حسب البروتوكول المعدّ العلاج الطبيعي وإعادة تأهيل المريض للقدرة على المشي والاعتماد على نفسه في الحركة.

وأفادت أن المريض غادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد استعادته القدرة على الحركة وتخلصت من مشاكل التنفس وتماثله للشفاء بعد انخفاض كتلة الجسم من 102 إلى 45 كيلوجرامًا.