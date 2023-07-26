انت الان تتابع سرعتها تبلغ ٤٠ - ٤٩ كم/ ساعة.. "الأرصاد" تنبّه من رياح شديدة على الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 2:31 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى رياح شديدة على محافظة الطائف تصل سرعتها إلى "٤٠ - ٤٩" كم/ ساعة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية. وبيّن أن الحالة تستمرّ حتى الساعة السابعة مساءً. من جهة أخرى نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: الخرمة والموية وتربة ورنية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر سرعتها تبلغ ٤٠ - ٤٩ كم/ ساعة.. "الأرصاد" تنبّه من رياح شديدة على الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.