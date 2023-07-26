انت الان تتابع الهلال يبدأ التفاوض مع "مبابي".. قيمة الصفقة ستصل إلى 900 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

ذكرت تقارير صحافية أن ممثّلي اللاعب الفرنسي كليان مبابي بدؤوا مفاوضات مع نادي الهلال السعودي لكرة القدم، بشأن إمكانية انضمام النجم الفرنسي إلى الدوري السعودي.

وكان الهلال قد قدم عرضًا لباريس سان جيرمان، من أجل ضمّ مبابي مقابل 300 مليون يورو؛ بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عالمية.

ووفقًا لصحيفة "آس": فقد بدأ ممثّلو مبابي بالتفاوض مع الهلال السعودي، حول راتب اللاعب ومدة العقد بين الطرفين.

وأشارت إلى أن مسؤولي الهلال يرغبون في ضم مبابي لمدة موسمين، أما اللاعب فيريد التوقيع لموسم واحد، حتى يرحل إلى ريال مدريد في صيف 2024.

ونوّهت الصحيفة إلى أن ممثّلي كيليان مبابي يرغبون في زيادة الراتب السنوي للنجم الفرنسي إلى 500 مليون يورو، أما الهلال فيعرض 400 مليون فقط.

وأكدت أن باريس يرحّب بعرض الهلال، خاصة أن جميع العروض الأخرى لا تقترب من قيمة عرض الهلال.

فيما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس، أن وفدًا من الهلال في باريس هذا الأسبوع؛ حيث يريدون اقتراح خطتهم على كيليان مبابي.

وأشار الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"؛ إلى أن اللاعب لديه فرصة للانضمام لمدة عام واحد فقط، ثم المغادرة في عام 2024.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين: سيكون راتب اللاعب 200 مليون يورو ثابت، بالإضافة إلى الصفقات التجارية، في حين ستصل حقوق الصور حتى 700 مليون يورو.