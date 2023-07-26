بعد تأكيد رئيس بايرن ميونخ.. "النصر" يقترب من توقيع ساديو ماني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 2:58 مساءً

اقترب السنغالي ساديو ماني من مغادرة ناديه بايرن ميونيخ الألماني والانتقال للدوري السعودي؛ في ظل اهتمام نادي النصر بالحصول على خدماته. وأكد هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ الألماني، فتْح نادي النصر السعودي باب المفاوضات مع السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق البافاري، بشأن انتقال محتمل للفريق السعودي في الميركاتو الجاري. وقال هاينر أثناء وجوده في اليابان برفقة الفريق الذي يقيم معسكرًا إعداديًا قبل انطلاق الموسم، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية: "بايرن أبلغ بذلك (بمفاوضات ماني مع النصر السعودي).. لكن هذه محادثات أولية. علينا أن ننتظر لنرى". وجاءت التصريحات بعد تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية بأن مستشارًا لـ"ماني" سيلتقي ممثلي "النصر"؛ لمناقشة صفقة محتملة. وذكرت شبكة "سكاي ألمانيا" أن نادي النصر السعودي دخل بالفعل في مفاوضات مع النادي البافاري بخصوص ساديو ماني، رغم أنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي لحد الآن. ويتبقى موسمان على انتهاء عقد ساديو ماني مع بطل الدوري الألماني، حيث كان وقّع على عقد مدته 3 سنوات في صيف 2022.

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