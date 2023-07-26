"الهلال" يخطط لتقديم عرض جديد للتعاقد مع البولندي "ليفاندوفسكي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 3:33 مساءً

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، خلال الموسم الجديد. وأفاد موقع "Onefootball" أن مسؤولي نادي الهلال، يفكرون في تقديم عرض لضم ليفاندوفسكي، حتى عام 2024، لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال الموقع: إن "الهلال" الخليج 365 له الاتصال بمهاجم برشلونة في أول يوليو، لكنه رفض العرض السعودي بشكل قاطع، وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يكون اللاعب البولندي قد غيّر رأيه. كما ذكر الصحفي التركي "أكرم كونور" بحسابه الشخصي عبر "تويتر" أن إدارة الهلال تخطط لتقديم عرض جديد لروبرت ليفاندوفسكي خلال الفترة المقبلة. وانضم المهاجم البولندي إلى برشلونة في يوليو 2022، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له في الفترة من 2014، وحتى 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.

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