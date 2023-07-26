انت الان تتابع دور عالمي.. السعودية تترأس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 3:38 مساءً

ترأس وزير السياحة أحمد الخطيب، اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية. يأتي ذلك استمرارًا لدور المملكة القيادي، في اجتماعات الدورة 66 للجنة منظمة السياحة العالمية لإقليم إفريقيا في جمهورية موريشيوس؛ لتعزيز نمو قطاع السياحة والسفر بعد جائحة كوفيد ولرسم مستقبل القطاع. يُذكر أن السعودية انتُخِبَت رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ117 التي عُقدت بمراكش في المغرب، لتصبح السعودية أول دولة خليجية تَشغل هذا المنصب. وأكد وزير السياحة أن المملكة ستواصل دعمها لجهود إعادة تصميم القطاع السياحي بما يساعد على تعزيز النمو المستدام ومجابهة التحديات المستقبلية بكفاءة.

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