وزارة الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة من نوع "ف-15 إس أيه" أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 4:31 مساءً

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة "14:28" من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "ف-15 إس أيه" أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وأوضح العميد المالكي استشهاد طاقم الطائرة، رحمهما الله، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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