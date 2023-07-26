"الموارد البشرية" تُعرف بالمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 3:54 مساءً

عقدت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، في الرياض؛ ورشةَ العمل الأولى للتعريف بالمنصّة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية والخدمات التي تقدمها. جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المحلية بإمارة منطقة الرياض الأمير ثنيان بن خالد آل سعود، وعدد من منسوبي القطاعين الخاص وغير الربحي، والمهتمين في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة ورش عمل متلاحقة، تعقدها الوزارة لشرح عمل المنصة في مختلف مناطق المملكة. وقال وكيل الوزارة لتنمية المجتمع: إن المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، تُعد إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الشركات وتحفيزها، لأداء مهامها التنموية وزيادة أثرها في المجتمع. وأضاف "الماجد"، أن هدف الرؤية أن تكون المملكة ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مؤشر المسؤولية الاجتماعية. وناقش الحضور خلال الورشة أهداف المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية والخدمات التي تقدمها للقطاعات المستهدف، وأبرز المعايير التي تتبعها في قياس الأداء، وكيفية متابعة التقدم الذي تحرزه الجهات المساهمة بأنشطة المسؤولية الاجتماعية.

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