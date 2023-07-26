خلال الفترة من 15 - 25 أغسطس المقبل.. جدة تستضيف بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف محافظة جدة بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة لدرجة الناشئين بنسختها الأولى خلال الفترة من 15 - 25 أغسطس المقبل، بمشاركة منتخبات: السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات ولبنان والأردن وسوريا.

وأكّد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس اللجنة العليا المنظمة، الدكتور خالد الزغيبي؛ أن العملَ جارٍ على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث الآسيوي، الذي سينعكس بشكل إيجابي على تنظيم المملكة الأحداثَ العالميةَ والقاريةَ في منافسات الكرة الطائرة، منوهًا إلى دعم القيادة الرشيدة، أيدها الله، للرياضة والرياضيين؛ الأمر الذي جعل المملكة وجهةً رئيسية للأحداث الرياضية الكبرى.

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