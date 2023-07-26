شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 23.45 نقطة ليقفل عند مستوى 1190613 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.58 مليارات ريال.

وحسب قناة “الإخبارية”، تعد هذه الجلسة الرابعة على التوالي التي ينهي فيها مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” مرتفعًا، لم تحدث منذ أكتوبر من عام 2022.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251 مليون سهم، بسيولة تجاوزت 6.6 مليار ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية أغلق أمس مرتفعًا 80.78 نقطة ليقفل عند مستوى 11882.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.