شكرا لقرائتكم القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة القيصومة سجلت اليوم الأربعاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 48 درجة مئوية، حيث تراجعت بذلك الأحساء التي سجلت أعلى درجات حرارة في الأيام الماضية.

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن القيصومة حلت في المركز الأول بتسجيل أعلى درجات حرارة بواقع 48 درجة مئوية اليوم.

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وحلت بعد ذلك كل من الأحساء ومنى ووادي الدواسر بتسجيل 46 مئوية، فيما جاءت كل من الرياض وجدة والدمام وينبع وبريدة في المركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة إلى جازان، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان قد تمتد إلى عسير.