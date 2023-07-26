"المركزي السعودي" يرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة

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محمد بن مسعود - الدمام - قرَّر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة.

ويأتي هذا القرار اتساقًا مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم الاستقرار المالي.

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