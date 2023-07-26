انت الان تتابع "لتبقى": هذه النصائح تضمن توفير الطاقة أثناء استخدام جهاز التكييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) إلى تفعيل النصائح الموصى بها، في التعامل الأمثل مع جهاز التكييف. قالت إن هذه النصائح تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الجهاز، بأقل كمية من الطاقة.

ويعد جهاز التكييف دون سواه من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة الكهربائية في فصل الصيف، ومن هنا أسدت الحملة نصائح وشددت على اتباعها قبيل شراء جهاز التكييف، وأثناء تشغيله، وأشارت إلى أن هذه النصائح موفرة للطاقة.

ونصحت الحملة بشراء الأجهزة الواقعة في النطاق الأخضر، والابتعاد عما سواها، كما نصحت بضرورة التأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجسم الخارجي للجهاز، من خلال مسح الباركود الموجود في البطاقة.

وأوجزت الحملة نصائحها في تشغيل جهاز التكييف، في تنظيف فلاتره مرة كل أسبوعين، لمنع تراكم الأتربة عليه، وتنظيف الراديتر الخارجي مرة سنويًا، وتثبيت درجة الحرارة على 24 درجة مئوية، مع الحفاظ على الصيانة الدورية للجهاز بشكل عام.

وقالت الحملة إن اتباع النصائح والإرشادات، من شأنه أن يحافظ على جهاز التكييف، ويطيل عمره الافتراضي، ويقلل من استهلاك الوقود قدر الإمكان، ويضمن الحصول على أقصى استفادة.