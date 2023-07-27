انت الان تتابع النفط يتراجع 1 بالمئة مع تراجع المخزونات الأمريكية ورفع أسعار الفائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 8:45 مساءً

تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات تراجعًا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 0.25 بالمئة. وتفصيلاً، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 82.92 دولار للبرميل عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.78 دولار للبرميل، بانخفاض 85 سنتًا أو 1.1 بالمئة. وهبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعدما سجلا أعلى مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء. يزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط. وفي الوقت نفسه انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بواقع 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بالمقارنة بتوقعات بأن تنخفض 2.35 مليون برميل. وأظهرت بيانات الإدارة أيضًا تراجع مخزونات البنزين والديزل بأقل من المتوقع.

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