انت الان تتابع عشرات المصابين.. حريق ضخم يلتهم مركزًا تجاريًّا في مرسى مطروح المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 8:45 مساءً

شهدت محافظة مرسى مطروح شمالي مصر اليوم الأربعاء اندلاع حريق ضخم داخل مول تجاري بوسط المدينة؛ ما أسفر عن إصابة 30 شخصًا، فضلاً عن وقوع خسائر مادية كبيرة في عدد من المحال. وتفصيلاً، سادت حالة من الفزع في شارع الإسكندرية بينما تنتشر النيران سريعًا بين المحال، وتلتهم طوابق المول، قبل ‏توافُد سيارات الإطفاء والإسعاف على المنطقة للسيطرة على الحريق، مع محاولة الأهالي المساعدة لإنقاذ ‏العالقين بالمكان.‏ وقالت دينا عثمان، نائب محافظ مطروح: "توجهت على الفور 7 سيارات حماية ‏مدنية إلى منطقة الحريق، بجانب 9 عربات مياه تابعة لشركة مياه الشرب ومجلس المدينة، في محاولة ‏سريعة للسيطرة على النيران المشتعلة. وحضرت أيضًا 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية". وأضافت: "نجحت قوات الأمن في إجلاء المواطنين وأصحاب المحال من ‏داخل المول المحترق، وحملت سيارات الإسعاف 30 مصابًا إلى مستشفى مطروح العام القريبة من موقع ‏الحادث للوقوف على حالتهم الصحية، وتلقيهم الرعاية اللازمة". وتابعت: "بعد وصول المصابين إلى المستشفى تم وضع حالة في غرفة العناية الحرجة، و3 حالات في ‏العناية، وتلقَّى 18 آخرون الإسعافات الطبية، من بينهم 3 ينتمون إلى الحماية المدنية، بينما سمح الأطباء ‏بخروج 8 أشخاص عقب تلقيهم العلاج". وقام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بزيارة المصابين داخل مستشفى مطروح العام للاطمئنان على ‏أوضاعهم الصحية، والاستماع إلى أقوالهم الخاصة بتفاصيل اندلاع الحريق داخل المول الشهير، فضلاً عن ‏التوجيه بتوفير سُبل الرعاية والراحة كافة حتى يتماثلوا للشفاء. وأشارت نائب محافظ مطروح إلى أن رجال الدفاع المدني نجحوا في إخماد الحريق خلال فترة وجيزة، ثم ‏استكملوا جهودهم بتنفيذ أعمال التبريد؛ للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة ثانية، فيما انهمك فريق آخر ‏في حصر الخسائر المادية التي وقعت نتيجة الحادث المؤسف.‏ وأكدت أن التحريات الأولية التي جرت عقب إخماد الحريق أشارت إلى ‏وقوع الحادث نتيجة تماس كهربائي في أحد المحال؛ ما تسبَّب في نشوب النيران التي انتقلت سريعًا إلى أنحاء ‏المول تاركة وراءها خسائر كبيرة. وأصدر محافظ مطروح قرارات عاجلة ‏عقب وقوع الحريق، من أبرزها مراجعة إدارة الحماية المدنية والإطفاء جميع المنشآت المشابهة؛ للتأكد من ‏توافُر إجراءات التأمين اللازمة واشتراطات الأمن الصناعي حرصًا على سلامة المواطنين.‏

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المصابين.. حريق ضخم يلتهم مركزًا تجاريًّا في مرسى مطروح المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.