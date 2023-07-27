النصر يكمل جاهزيته لمواجهة إنتر ميلان "التجريبية"

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محمد بن مسعود - الدمام - أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم، تحضيراته الميدانية لمواجهتي إنتر ميلان الإيطالي «التجريبية»، الخميس، والشباب في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، الجمعة، تواليًا.

ويختتم النصر مبارياته التجريبية بمواجهة نظيره الإيطالي، فيما يستهل مشاركته في كأس الملك سلمان للأندية بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف لحساب الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة.

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