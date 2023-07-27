انت الان تتابع "الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح شديدة وعوالق ترابية وموجة حارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة والشرقية وتبوك وعسير وجازان ونجران).

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد شبورة مائية وضبابًا خفيفًا مع تدنٍّ بدرجة الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

كذلك تشهد منطقة جازان عوالق ترابية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وميسان والكامل وخليص والخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف والشعيبة وأضم والعرضيات والليث، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والمهد والعلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.