شكرا لقرائتكم جمعية تراؤف تحتفل بمرور عقدين على تأسيسها بمصروفات تجاوزت 440 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أقامت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” حفل “فرحة تراؤف 4- مسيرة عقدين”؛ للاحتفاء بـ 1608 من أبنائها وبناتها الخريجين والخريجات والمتفوقين والمتفوقات، واستعراض مسيرة العقدين من العطاء للأيتام وأسرهم وأبرز النتائج وقصص النجاح.

جاء ذلك برعاية وحضور الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، وحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم.

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فقرات ومشاركات

تضمّن الحفل العديد من الفقرات والمشاركات الطلابية والمرئية احتفاءً بهذه المناسبة، كما ألقى المحافظ كلمةً هنأ فيها أبناءه وبناته مشجعًا إياهم قائلًا: “نجاحكم وتفوقكم مصدر بهجتنا وأملنا في مستقبلنا لتحقيق رؤى وطننا وطموحات قادتنا”، ليتمَّ الإعلان بعدها عن إيداع مبالغ التكريم للمتفوقين والمتفوقات والخريجين والخريجات بأكثر من 1,200,000 ريال.

واستعرض الحفل عددًا من الإنجازات التي حققتها الجمعية طيلة العشرين عامًا الماضية، ومن أبرزها صرف مبلغ تجاوز 441 مليون ريال طيلة الأعوام الماضية.

واختُتم الحفل بتكريم الداعمين وشركاء النجاح ورعاة الحفل وتقديم درعٍ تذكاري لسعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ودرعٍ تذكاري لراعي الحفل، كـجزءٍ من العرفان وعظيم الامتنان على جهوده ودعمه المتواصل والدائم لتراؤف وأبنائها وبناتها.