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إجراء هام حال التأخر عن موعد أداء العمرة

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الرياض - محمد الوسيري - نوهت وزارة الحج والعمرة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لأداء العمرة، وكشفت عن الإجراء حال التأخر عن الموعد.

تأخير أداء العمرة

وقالت وزارة الحج عبر موقع تويتر: عند أداء العمرة تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح.

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تحديد موعد جديد

وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد، يمكنك إلغاء التصريح وتحديد موعد جديد.

وفي وقت سابق، نوهت وزارة الحج والعمرة، بإجراءات دخول الأطفال المسجد الحرام، مشيرة إلى أنه يمكن للأطفال الدخول بمرافقة أحد ذويهم.

شروط دخول الأطفال المسجد الحرام

وقالت العناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الحج خلال ردها على استفسار بشأن تصريح العمرة للأطفال: “يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد ذويهم”.

وأضافت أن أقل عمر لحجز تصريح عمرة من تطبيق نسك هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس .

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 11 يوليو، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول والمقيمين فيها.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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