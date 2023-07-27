انت الان تتابع "الأرصاد" : سماء غائمة يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح وتدني في مدى الرؤية على الشرقية (الربع الخالي) وجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة الى جازان, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-55 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" : سماء غائمة يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح وتدني في مدى الرؤية على الشرقية (الربع الخالي) وجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.