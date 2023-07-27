"سدايا" و"كاوست" يختتمان المعسكر الصيفي للذكاء الاصطناعي لطلبة المرحلة الثانوية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 5:37 صباحاً

اختتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" -ممثلة في أكاديميتها- اليوم، المعسكر الصيفي للذكاء الاصطناعي الذي نظّماه لطلبة المرحلة الثانوية خلال الفترة من 2- 27 يوليو 2023 في مقر الجامعة بمدينة ثول في جدة. وهدَف المعسكر إلى إثراء معرفة الطلبة وتطوير مهاراتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث عملوا على مشاريع تدريبية مختارة في عالم الذكاء الاصطناعي باستخدام المعرفة التي اكتسبوها من المدربين في المعسكر، وإنجاز تلك المشاريع تحت إشراف متخصصين. وتنوعت مجالات المعسكر بما يتناسب مع المرحلة التعليمية للمشاركين؛ حيث اشتملت على مقدمة في البرمجة والبايثون ومقدمة في تعلم الآلة، ومعالجة البيانات والصور، ومقدمة في التعلم العميق. ويأتي إطلاق هذا المعسكر في إطار جهود "سدايا" و"كاوست" نحو تنمية القدرات البشرية، وتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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