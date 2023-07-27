انت الان تتابع المرور تحدد 6 ضوابط لقيادة الدراجة الهوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 5:42 صباحاً

قدّمت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء قيادة الدراجة الهوائية؛ وذلك تجنبًا للحوادث والإصابات وضمانًا للسلامة أثناء القيادة. وشددت الإدارة على ضرورة ارتداء الخوذة أثناء القيادة، مع وجود عواكس على الملابس والدراجة للقيادة ليلًا، إضافة لتركيب أنوار أمامية وخلفية. كما نصحت قائدي الدراجات الهوائية بعدم السير في الطريق حر الحركة، والقيادة باليدين معًا، وعدم الانشغال بغير الطريق، والالتزام بالتعليمات والضوابط المرورية.

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