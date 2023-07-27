انت الان تتابع 3 مواعيد لبدء الخريف.. "الحصيني": استمتعوا بـ"الصيف ولياليه" بهذه الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 5:51 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن بداية فصل الخريف عند منظمة الأرصاد العالمية، في 16 صفر 1445هـ الموافق 1 سبتمبر، وبداية فصل الخريف حسابيًّا عند العرب في 21 صفر 1445هـ الموافق 6 سبتمبر؛ في حين تكون بداية فصل الخريف فلكيًّا 8 ربيع أول 1445هـ الموافق 23 سبتمبر. ودعا "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، إلى الاستمتاع بفصل الصيف بطرق عدة مثل "السباحة"، و"أكل الفواكه الصيفية كالحبحب والجح والتمور والشمام وغيرها". وقال: "ليالي الصيف جميلة؛ خاصة خارج المدن وفي الاستراحات والمزارع والبر، مع الحرص على الأوراد الشرعية".

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