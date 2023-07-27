اجتماع إسلامي طارئ للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 7:01 صباحاً

بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، والعراق؛ تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الاثنين 31 يوليو 2023، الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك. ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الطارئ؛ تنفيذًا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقِد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم 2 يوليو 2023، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد؛ حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء. كما يأتي الاجتماعُ في ضوء المشاورات التي يُجريها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردًّا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهرًا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.

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