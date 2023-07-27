أخوّة ونسب.. فيديو "حفل زفاف" سعودي ومصرية يثير تفاعلًا رائعًا بمواقع التواصل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 7:23 صباحاً

"أخوة ونسب بين الشعبين الشقيقين"، فقد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لـ"حفل زفاف" مواطن سعودي من عروس مصرية على أنغام الموسيقى المصرية، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا. وحسب موقع "روسيا اليوم"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر احتفال عدد كبير من الأهل والأصدقاء بزواج العروسين، وقيامهم وتفاعلهم مع الموسيقى الشعبية والرقص على إيقاعها داخل قاعة أفراح كبيرة. وتفاعل نشطاء "تويتر" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلًا: "يا حلوهم أهل مصر"، وأضاف آخر: "الله يسعدهم ويوفقهم يارب".

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