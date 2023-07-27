انت الان تتابع 8 أشياء لا يجب أن تتخلى عن وجودها في سيارتك.. "عش بصحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 7:26 صباحاً

شددت وزارة الصحة على ضرورة تواجد 8 أشياء هامة داخل سيارتك للحفاظ على السلامة. وأوضحت منصة "عش بصحة" التوعوية بالوزارة أن الأشياء الـ8 الواجب توافرها في السيارة تتمثل في المظلة والعجلة الاحتياطية والتأمين والبطاقات القانونية، والنظارات الشمسية والطبية. وتابعت في إنفوجراف على حسابها بتويتر أنه يجب أيضًا توافر مقعد خاص للأطفال، والتأكد من سلامة حزام الأمان، والإسعافات الأولية، وأدوات الإصلاح والصيانة.

كانت هذه تفاصيل خبر 8 أشياء لا يجب أن تتخلى عن وجودها في سيارتك.. "عش بصحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.