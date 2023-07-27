انت الان تتابع "الحج" للمعتمرين: يمكن إلغاء التصريح حال عدم الحضور وحجز موعد جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن من المعتمرين، إلى الحضور بالموعد المحدد في التصريح، شاكرةً لهم التزامهم.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، تقول: "تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح"، مشيرةً إلى أنه "في حال عدم التمكّن من الحضور في الموعد المحدد يمكن إلغاء التصريح وحجز موعد جديد".

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