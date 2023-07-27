انت الان تتابع مصرع 7 أشخاص وتشريد الآلاف في إعصار "دوكسوري" بالفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 8:12 صباحاً

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وشُرد أكثر من 26 ألفًا في الفلبين؛ بسبب الإعصار "دوكسوري". وأوضح مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين أن "دوكسوري" غادر الفلبين صباح اليوم، وتوجه عبر مضيق تايوان إلى جنوب شرقي الصين، حيث يتوقع أن يصل إلى اليابسة فوق مقاطعة فوجيان غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أن الإعصار ضعف ويحمل الآن رياحًا تبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومترًا في الساعة، وهبّات تصل سرعتها إلى 185 كيلو كمترًا في الساعة. وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في فيضانات وانهيارات أرضية، بينما أحصت الشرطة والسلطات المحلية قتيلين آخرين. كما بيّنت أن ما مجموعه 328 ألفًا و356 شخصًا في 31 إقليمًا تضرروا من الإعصار، بما في ذلك 26 ألفًا و697 من السكان الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.

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