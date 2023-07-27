انت الان تتابع كم كأس ماء شربت اليوم؟.. "تجمع القصيم الصحي" يوضّح معدل البالغين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعا تجمع القصيم الصحي، إلى الحرص على شرب كميات كافية من الماء بمقدار 8 - 12 كأسًا يوميًّا.

وأوضح التجمع عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اسأل نفسك؛ كم كأس ماء شربت اليوم؟.. المعدل اليومي لشرب الماء للبالغين يبدأ من 2.4 لتر".

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