انت الان تتابع القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 13 مخالفًا لبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 8:18 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة؛ (4) مقيمين من الجنسية السودانية و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمَين من الجنسية المصرية، ومقيمَين من الجنسية الهندية ومقيمَين من الجنسية الباكستانية؛ لبيعهم وتخزينهم أكثر من (914) مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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