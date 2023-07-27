انت الان تتابع "بوتين" لقادة الاتحاد الإفريقي: منفتحون على التعاون معكم في كافة المجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 8:54 صباحاً

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات. وقال بوتين في كلمته أمام قادة الاتحاد الإفريقي في "المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي" في مدينة سان بطرسبوغ أن بلاده منفتحة على التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات. بدوره، أكد رئيس اتحاد جزر القمر أسوماني أزالي أن روسيا دائماً ما ساعدت إفريقيا في قضايا التحرير، وأسهمت الاستثمارات الروسية في التنمية ببلادنا. وأضاف أزالي في كلمته بالمنتدى أن قمة روسيا-إفريقيا تعد منصة مهمة لمناقشة قضايا التعاون بين روسيا وإفريقيا، وكذلك القضايا الدولية المؤثرة. ولفت إلى أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وسياسية ذات أبعاد خطيرة، ولا يفهم كثيرون أهمية استخدام موارد العالم في خدمة البشرية. وشدد أزالي على أن العالم يقف على حافة الانهيار وإفريقيا هي الضحية، فالقارة تعاني من الهجرة ومن مشاكل الأمن ونقص المواد الغذائية ومشكلات المناخ وغيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر "بوتين" لقادة الاتحاد الإفريقي: منفتحون على التعاون معكم في كافة المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.