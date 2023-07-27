- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم 8 أشياء احرص على وجودها في سيارتك دائماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الصحة أهمية تواجد 8 أشياء مهمة داخل سيارتك للحفاظ على سلامة قائد المركبة ومن معه.
وأوضحت الصحة عبر حسابها في تويتر “عش بصحة” أن هناك 8 أشياء يجب الالتزام بوضعهم في السيارة كالتالي:
قد يهمّك أيضاً
8 أشياء مهمة في السيارة
– المظلة
– مقعد الأطفال
– عجلة احتياطية
– سلامة حزام الأمان
– التأمين والبطائق القانونية
– عدة إسعافات أولية
– النظارات الشمسية والطبية
– أدوات الإصلاح والصيانة