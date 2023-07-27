شكرا لقرائتكم 8 أشياء احرص على وجودها في سيارتك دائماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الصحة أهمية تواجد 8 أشياء مهمة داخل سيارتك للحفاظ على سلامة قائد المركبة ومن معه. وأوضحت الصحة عبر حسابها في تويتر “عش بصحة” أن هناك 8 أشياء يجب الالتزام بوضعهم في السيارة كالتالي: قد يهمّك أيضاً 8 أشياء مهمة في السيارة – المظلة – مقعد الأطفال – عجلة احتياطية – سلامة حزام الأمان – التأمين والبطائق القانونية – عدة إسعافات أولية – النظارات الشمسية والطبية – أدوات الإصلاح والصيانة