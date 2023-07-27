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8 أشياء احرص على وجودها في سيارتك دائماً

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الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الصحة أهمية تواجد 8 أشياء مهمة داخل سيارتك للحفاظ على سلامة قائد المركبة ومن معه.

وأوضحت الصحة عبر حسابها في تويتر “عش بصحة” أن هناك 8 أشياء يجب الالتزام بوضعهم في السيارة كالتالي:

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8 أشياء مهمة في السيارة

– المظلة

– مقعد الأطفال

– عجلة احتياطية

– سلامة حزام الأمان

– التأمين والبطائق القانونية

– عدة إسعافات أولية

– النظارات الشمسية والطبية

– أدوات الإصلاح والصيانة

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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