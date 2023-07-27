في النصف الأول من 2023.. صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم توظيف 201 ألف مواطن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 1:15 مساءً

أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2023م، عبر برامجه ومبادراته ومنتجاته المختلفة، وذلك بنسبة نمو تزيد على 34% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي أسهم خلالها في دعم 150 ألف شاب وشابة. ونوّه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إلى الدعم الذي يحظى به الصندوق كغيره من القطاعات من القيادة من أجل تطوير وتنمية مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل. من جهته بيّن مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، التي دُشنت في الربع الأول، أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق؛ حيث استفادت 79 ألف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج الصندوق، وذلك بنسبة نمو 41%، مقارنةً بـ56 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تجاوزت مصروفات برامج الدعم 4.6 مليارات ريال في النصف الأول من العام الحالي. وأكّد استمرار جهود الصندوق بالتكامل مع منظومة الموارد البشرية من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل، وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل. وأشار الجعويني إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز العلاقة وتوطيدها مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الفرص الوظيفية في سوق العمل، بما ينعكس على تحفيز القطاعات والأنشطة المختلفة للمشاركة في التنمية الوطنية الراهنة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية.

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