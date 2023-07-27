إطلاق برنامج "ماجستير الذكاء الاصطناعي" في كلية الملك فهد الأمنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 1:20 مساءً

دشّن برنامج تطوير وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم، برنامج "ماجستير الذكاء الاصطناعي"، لتطوير القدرات البشرية لمنسوبي الوزارة من خلال إقامة برامج تعليمية وتدريبية متخصصة. جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل، ومدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، وعميد كلية الحاسوب والهندسة الكهربائية وعلوم الرياضيات والهندسة في "كاوست" البروفيسور جيانلوكا سيتي، وذلك في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض. وأكّد "الدبل" أن البرنامج سيسهم في رفع مستوى مهارات منسوبي الوزارة وإكسابهم مهارات جديدة تخدم نطاق العمل، وتزويدهم بالبنية التحتية التقنية اللازمة للوصول إلى القدرات المطلوبة لهم، ويحقق الأهداف الإستراتيجية التي تتواءم مع رؤية السعودية 2030. من جهته، أوضح "الدعيج" أن البرنامج يعزز الدور الحيوي لوزارة الداخلية في مجالات تقديم الخدمات وكفاءة الأعمال عبر تمكين الموارد البشرية بالمهارات اللازمة وتوظيفها بما يعود بالنفع عليهم في تنفيذ واجباتهم، مبينًا أن "ماجستير الذكاء الاصطناعي" يأتي ليواكب التقنيات الجديدة في مختلف المجالات. ويأتي تدشين برنامج "ماجستير الذكاء الاصطناعي" بكلية الملك فهد الأمنية أحد ثمرات مذكرة التعاون بين برنامج تطوير وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تم توقيعها العام الماضي.

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