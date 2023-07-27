انت الان تتابع وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف خدماتها بالتزامن مع موسم العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 1:27 مساءً

تُضاعف وكالةُ شؤون المسجد النبوي جهودَها اليومية في المسجد النبوي بالتزامن مع وصول طلائع الزوار خلال موسم العمرة، وتعمل على تكثيف برامج تطهير المسجد النبوي، وتعطيره بأزكى أنواع الطيب والبخور. وتولي وكالةُ شؤون المسجد النبوي جلَّ عنايتها لما يقدّم للزوار من خدمات، وتسهيل تنقل وحركة الزوار من وإلى المسجد النبوي، بكوادر بشرية مدربة ومهيّأة لخدمتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب العلمية والتوجيهية للزوار من خلال خدمات الإرشاد والدروس العلمية والشاشات الإلكترونية، ودعمها بخدمات الترجمة لخدمة الزوار بمختلف لغاتهم. وتعمل على إثراء تجربة الزوار من خلال برامجها الثقافية، وإطلاعهم على خدمات مكتبة ومخطوطات المسجد النبوي، ومعرض عمارة المسجد النبوي، ومعرض نوادر المخطوطات.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف خدماتها بالتزامن مع موسم العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.