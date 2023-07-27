التعاون الإسلامي تعزي المملكة في استشهاد طاقم إحدى الطائرات المقاتلة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه ومواساته لقيادة المملكة وشعبها، في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وأكد الأمين العام للمنظمة، تضامن المنظمة مع المملكة في هذا المصاب، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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