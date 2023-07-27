اخبار السعوديه

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بالإنجازات التي حققها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال النصف الأول من عام 2023، في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الخاص .

وأضاف الراجحي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الصندوق ساهم أيضًا في صرف 4.6 مليار ريال لتمويل برامج التدريب والتمكين، وتوفير الخدمات لأكثر من 79 ألف منشأة، والتي تأتي جميعها استمرارًا لجهود تمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل.

قد يهمّك أيضاً

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل المعتمرين بالورود والهدايا
توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا