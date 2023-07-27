شكرا لقرائتكم هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بالإنجازات التي حققها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال النصف الأول من عام 2023، في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الخاص .

وأضاف الراجحي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الصندوق ساهم أيضًا في صرف 4.6 مليار ريال لتمويل برامج التدريب والتمكين، وتوفير الخدمات لأكثر من 79 ألف منشأة، والتي تأتي جميعها استمرارًا لجهود تمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل.