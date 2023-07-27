اخبار السعوديه

إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (67) للعام الدراسي 1445هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

وبينت أنه يمكن معرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي، من خلال الدخول للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa

قد يهمّك أيضاً

رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بسعر 206.8 ريال
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا