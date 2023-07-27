شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (67) للعام الدراسي 1445هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

وبينت أنه يمكن معرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي، من خلال الدخول للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa