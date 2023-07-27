شكرا لقرائتكم الجوازات تستقبل أول أفواج المعتمرين العراقيين لعام 1445 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت المديرية العامة للجوازات أول أفواج ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء العمرة للعام 1445هـ عبر منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية. وأكدّت الجوازات استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة من خلال دعم منصات الجوازات بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة على خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة. قد يهمّك أيضاً