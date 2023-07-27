انت الان تتابع في ختام بطولة العالم.. أخضر المبارزة يواجه "قيرغيزستان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 3:02 مساءً

يختتم المنتخبُ السعودي للمبارزة، غدًا الجمعة، مشاركتَه في منافسات بطولة العالم للمبارزة المقامة حاليًّا في مدينة ميلان الإيطالية. وسيواجه المنتخبُ السعودي لسلاح الأيبيه، غدًا، نظيرَه القيرغيزستاني، ضمن منافسات "الفرق"، ويمثل الأخضرَ السعودي: خليفة العميري، وأحمد آل حسين، وفيصل عابد، وحسين الطويل. وكان المنتخب السعودي لسلاح السايبر قد خرج اليوم من الدور 32 بعد خسارته أمام المنتخب الياباني؛ حيث مثّله: عادل المطيري، وأحمد القديحي، ومحمد العمرو، وعبد الله المنسف.

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