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الزعاق يكشف موعد انتهاء أحر أيام الصيف

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الرياض - محمد الوسيري - كشف خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق أن الشعرى هو النجم الأوحد الذي ذُكِر اسمه في القرآن والعامة يسمونه المرزم.

وأوضح الزعاق عبر مقطع فيديو نشره بحسابه على “تويتر”  أن المرزم هو موسم الغبيرة على جازان وموسم الأمطار الخريفية على سلطنة عمان واليمن وموسم براد الليل على جنوب .

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وأشار الزعاق إلى أن أحر أيام الصيف هي زدحة وجمرة القيظ، حيث تتراوح مدة الزدحة 26 يومًا والجمرة مثلها ومجموعها 52 يومًا

وتابع الزعاق قائلًا: “ودعنا الآن زدحة القيظ وباقٍ علينا جمرة القيظ “المرزم والكليبين” .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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