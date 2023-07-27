انت الان تتابع "ريفايفا" توقّع اتفاقيةً مع "ENRESTEC" و"هامة" لإعادة تدوير الإطارات التالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 3:14 مساءً

وقّعت شركةُ خدمات البيئة العالمية "ريفايفا"، التابعة لمجموعة "سرك" لإعادة التدوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ اتفاقيةَ تعاون مشتركة مع ENRESTEC المتخصصة في إعادة تدوير الإطارات، وشركة "هامة" القابضة السعودية؛ بهدف إعادة تدوير الإطارات الهالكة التالفة؛ حيث سيمثّل هذا التعاونُ خطوةً متقدّمة في إدارة نفايات الإطارات على مستوى المنطقة. وتشكّل الإطارات الهالكة تحدّيًا بيئيًّا؛ حيث ينتهي بها الأمر في الغالب في مرادم النفايات، فتشغل حيزًا كبيرًا وتسبّب تلوّثًا بيئيًّا يستمرّ لسنوات طويلة. وتهدف شركة "ريفايفا"، من خلال هذا التعاون الجديد مع شركتَي ENRESTEC ، و"هامة"؛ إلى تقليل التلوث البيئي بشكل كبير، وتشجيع إعادة التدوير والحفاظ على الموارد والاستفادة منها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ريفايفا" المهندس خالد بن سعد الراشد: هذا التعاون سيؤدي إلى تطوير وتنفيذ تقنيات إعادة التدوير المتقدّمة التي يمكن أن تحوّل الإطارات المستعملة إلى موارد قيمة؛ مثل زيت الانحلال الحراري، والكربون الأسود والفولاذ، ويمكن استخدامها بعد ذلك في مختلف الصناعات، بما في ذلك البناء، والرصف، وحتى الوقود. وأضاف: "نهدف إلى تقليل النفايات والتلوّث البيئي، ونسعى لتحقيق اقتصاد دائري، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة".

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