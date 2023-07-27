مفتي المملكة يستقبل وفد "الدعوة والإرشاد" بمركز "الحقو"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 3:16 مساءً

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم الخميس، في مكتبه بالرئاسة العامة؛ رئيسَ مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بمركز "الحقو" الشيخ يحيى بن حسن الحقوي، والوفد المرافق له. واستعرض "الحقوي"، خلال اللقاء، جهودَ ومبادرات الجمعية، ومشروع التأصيل العلمي الذي تنفذه الجمعية. فيما أثنى "آل الشيخ" على جهود الجمعية، سائلًا الله لها التوفيقَ والسداد.

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