انت الان تتابع "سقيا" بالرياض تنفّذ عددًا من البرامج المتنوّعة خلال الربع الثاني للعام الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 3:30 مساءً

نفّذت جمعيةُ سقيا الماء بمنطقة الرياض، خلال الربع الثاني من العام 2023م؛ عددًا من البرامج المتنوعة؛ استمرارًا لعمل الجمعية بتنفيذ برامجها المتميزة. وتم توزيع عبوات الماء لعدد ١١٨ مسجدًا، والسعي في إيصال رسائل التوعية والترشيد للماء فيها، وكذلك تم توزيع "238,800" عبوة تم توزيعها على 26 جمعية ومؤسسة خدمية وأهلية. وفي إطار اهتمامها بتأمين المياه لمغاسل الموتى، قامت الجمعية بتوزيع 24,000 عبوة مياه، بهدف توفير احتياجات المياه لهذه المنشآت، كما تم توزيع 36,000 عبوة في الأماكن العامة في الحدائق حيث تنوّع المستفيدين. ومن البرامج المميّزة التي نفّذتها الجمعية خلال الفترة الماضية: برنامج سقيا عابري سبيل الحج والعمرة والزوار قاصدي بيت الله الحرام؛ حيث تم توفير المياه الباردة للزوار في المحطات التي تشرف عليها الجمعية. وتؤكّد الجمعية أن هذه الإنجازات التي تمت لم تكن لتتمّ دون دعم المتبرّعين والشركاء الذين يعتبرون جزءًا أساسيًّا من نجاح الجمعية، وتعبر الجمعية عن امتنانها العميق لهذا الدعم المستمر، ويقف على رأس قمة هرم الدعم المركز الوطني للقطاع غير الربحي. من جانبه صرّح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله آل طالب، بأن هذه الإنجازات ليست سوى بداية، وأن الجمعية تستعدّ لتنفيذ المزيد من البرامج المبتكرة خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى التعاون المثمر بين الجمعية والجهات الخيرية، ومؤكدًا أن هذا التعاون يمكّن الجمعية من تحقيق نتائج إيجابية وتقديم الوصول لأكبر عدد من المستفيدين.

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