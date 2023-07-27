انت الان تتابع الأهلي ينهي أزمة مستحقات البرازيلي "دي سوزا".. ويفاوض المدرب "ماتياس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلن البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب الأهلي السابق، عن انتهاء أزمته مع النادي السعودي، وذلك بعد حصوله على كافة مستحقاته المالية.

وكتب دي سوزا بحسابه الشخصي عبر "تويتر": "تم حل كل شيء تقريبًا مع الأهلي، وآمل أن تكون إدارة النادي من الآن فصاعدًا مسؤولين، وألا يتركوا النادي في موقف صعب مرة أخرى، حظًا سعيدًا للنادي في الموسم المقبل".

وكان البرازيلي دي سوزا قد فسخ عقده في أغسطس 2020، وذلك بعد تأخر مستحقاته المالية، لينتقل بعدها إلى بشكتاش التركي .

وألزم الفيفا سابقًا إدارة النادي الأهلي بسداد مبلغ 22 مليون ريال سعودي إلى دى سوزا، الذي لعب للأهلي في 2018، خلال هذه الفترة.

وفي سياق آخر كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن أن الأهلي قرر الاستعانة بمدرب ريد بول سالزبورغ، الألماني ماتياس جيسلي، كمدرب جديد، حيث وضعته إدارة الأهلي هدفًا للتعاقد معه، بعد رفض ماركو سيلفا عرض النادي السعودي .