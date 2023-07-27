شكرا لقرائتكم استجابة سريعة لشركة الكهرباء لبلاغ مقيم بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى مقيم مصري تفاصيل انقطاع الكهرباء عن مقر سكنه في جدة بسبب عطل في كابل الكهرباء المغذي أسفل الأرض ، وردة فعل الشركة السعودية للكهرباء بعد الإبلاغ عن العطل.

وأوضح المقيم انه بالأمس انقطعت الكهرباء بالمبنى ولم يتمكنوا من النور بسبب الحر، فقاموا بالاتصال بشركة الكهرباء التي لم تأخذ وقتًا سوى 10 دقائق ووجدوا عطلاً في الكابل أسفل الأرض والتي قد يأخذ إصلاحها يومًا أو يومين.

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وأضاف المقيم أنه بعد 15 دقيقة أرسلت الشركة سيارة بمولدات كهرباء لتزويد العمارة بالطاقة حتى الانتهاء من إصلاح العطل.

وتعليقًا على سرعة الاستجابة قال المقيم” شكرًا لشركة الكهرباء وشكرًا للسعودية ، وهنا بيبان ازاي المعاملة الآدمية وازاي تحافظ على حياة الواحد ، كل واحد عارف شغله “.